ВМС США бросили дроны на разминирование Ормузского пролива, но есть нюанс

Соединенные Штаты начали экстренную операцию по разблокированию Ормузского пролива. Для борьбы с иранскими минами Пентагон привлекает флот подводных дронов и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Fox News .

Из-за вывода из эксплуатации большинства специализированных минных тральщиков Штаты оказались в уязвимом положении. Теперь ВМС США проходят через сложный переходный период, но и привлекают новую технику, такую как морские дроны.

Как работает беспилотное разминирование

Корабли не идут на минные поля вслепую, а первую волну разведки формируют беспилотники. Это позволяет создать подробную карту морского дна.

Процесс поиска выглядит так:

Подводные дроны-торпеды: Они движутся по заданной сетке. Гидролокаторы высокого разрешения "фотографируют" дно.

Надводные дроны: Эти аппараты буксируют сонары через узкие проходы.

Вертолеты: Специальные датчики ищут мины, дрейфующие близко к поверхности.

Несмотря на ставку на дроны, Пентагон вынужден возвращать "старую гвардию". В последние дни в океане заметили два корабля класса "Мстители". Это USS Chief и USS Pioneer, которые срочно идут из Юго-Восточной Азии на Ближний Восток.

Сколько займет разминирование Ормузского пролива

По данным разведки, Иран установил в проливе не менее десяти мин. Некоторые эксперты считают, что их гораздо больше и каждую из них надо не просто найти, но и уничтожить.

Найти мину - это только начало. Обезвреживание занимает гораздо больше времени. Операторы используют дистанционно управляемые роботы, которые взрывают мины на месте или пробивают их корпус.

Затем группы обезвреживания боеприпасов (EOD) должны вручную расчищать обломки. Это критично для безопасности танкеров.

Пентагон уже предупредил Конгресс о сроках. Операция может растянуться на шесть месяцев.