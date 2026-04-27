Глава МИД Ирана прилетел в Кремль для переговоров с Путиным, - СМИ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву. На повестке дня ситуация на Ближнем Востоке и состояние переговоров Тегерана с Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Aljazeera.
Зачем Арагчи едет к Путину
По словам самого Арагчи, цель поездки - согласовать позиции по ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее СМИ сообщали, что во время визита запланированы также переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В перечне тем - урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, текущее состояние переговоров между Ираном и США, а также вопрос прекращения огня.
Что делал Арагчи до поездки в Москву
Перед тем, как лететь в Россию, иранский министр посетил два соседних государства. В субботу - Оман. Там обсуждали ситуацию в Ормузском проливе. В воскресенье - Пакистан. Тема - переговоры между США и Ираном, в которых Исламабад выступает посредником.
Россия помогает Ирану
Тем временем, как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США игнорируют доказательства помощи России Ирану, поскольку "доверяют Путину".
По его словам, Кремль передал Тегерану спутниковые снимки американских военных баз и объектов критической инфраструктуры Израиля, чтобы облегчить иранцам удары по этим целям.
Как сообщало РБК-Украина, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас также заявила, что Россия поддерживает Иран - в частности передает ему разведданные и беспилотники.
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке отвечает интересам Москвы. Среди плюсов для Кремля - рост цен на нефть, истощение систем противовоздушной обороны и отвлечение внимания от войны в Украине.