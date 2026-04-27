США не дозволять Ірану зберегти контроль над Ормузькою протокою, - Рубіо

Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News наголосив, що США не можуть погодитися із ситуацією, за якої Іран фактично регулює прохід суден через стратегічно важливий морський маршрут або запроваджує власні збори за його використання.

Він зазначив, що подібна модель перетворює міжнародну протоку на інструмент тиску.

За його словами, "відкриття" протоки не може означати систему дозволів з боку Тегерана і загроз для судноплавства без узгодження з іранською стороною.

"Якщо під відкриттям проток вони мають на увазі: "Так, протоки відкриті, якщо ви координуєте дії з Іраном, отримайте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, а ви нам заплатите", - це не відкриття проток", - заявив Рубіо.

Також, Держсекретар зазначив, що США не мають наміру це терпіти.

"Вони не можуть нормалізувати - і ми не можемо терпіти їхні спроби нормалізувати - систему, в якій іранці вирішують, хто може користуватися міжнародним водним шляхом і скільки ви повинні їм платити за його використання", - зазначив Рубіо.

Переговори і пропозиція Тегерана

Раніше повідомлялося, що Іран передав США пропозицію, що стосується відновлення роботи Ормузької протоки і часткового просування до припинення конфлікту.

Документ, за даними ЗМІ, передбачав перенесення складних питань щодо ядерної програми на пізніший етап.

Однак адміністрація США пов'язує кризу насамперед із ядерними амбіціями Ірану і вважає це ключовим фактором ескалації.

Міжнародна реакція

Питання Ормузької протоки обговорювали на засіданні Ради Безпеки ООН. Представники Франції та Німеччини заявили про ризики мілітаризації морського маршруту і загрозу світовій торгівлі.

У Європі зазначають, що затяжний конфлікт посилює енергетичний тиск і політичну нестабільність.