США не включили ракеты для Patriot в новый пакет помощи Украине, - Reuters

Соединенные Штаты Америки не включили в новый пакет военной помощи Украине ракеты для систем ПВО Patriot. При этом администрация Трампа потратит на помощь все 400 млн долларов, который ранее одобрил Конгресс США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам трех источников, администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить все 400 млн долларов, которые Конгресс одобрил в конце 2025 года на военную помощь Украине (речь идет о программе USAI).

По состоянию на начало этой недели 307 млн долларов уже законтрактованы, что гарантирует, что средства не будут аннулированы. Оставшиеся 93 млн долларов у Трампа планируют оформить до окончания финансового года, то есть - до 30 сентября.

Как говорят источники, первые поставки начались уже в этом месяце. Они включают наступательное вооружение, оборудование и и запчасти для бронетехники.

При этом по словам одного из собеседников, в пакет военной помощи не входят ракеты для систем ПВО Patriot, несмотря на то, что Россия бомбит украинские города дронами и баллистическими ракетами.

Reuters добавило, что остальные поставки, как ожидается, будут осуществлены до октября 2029 года. При этом президентский срок Трампа заканчивается в январе того же года.