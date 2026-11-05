Зеленский: Украина не получила 16 миллиардов долларов по старым договоренностям с США
Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США по предварительным договоренностям.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН.
По словам главы государства, Украина должна самостоятельно искать решения и добиваться новых пакетов оборонной помощи, несмотря на то, как это воспринимается за границей.
Президент подчеркнул, что у Украины нет другого выхода, кроме как усиливать себя, пока идет война.
Он подчеркнул необходимость работать над новыми пакетами поддержки от США и поднимать вопрос о невыполненных прошлых договоренностях.
По словам Зеленского, страна должна бороться за обещанные ресурсы и средства, которые не были предоставлены.
"Украина должна бороться, пусть никто не обижается в Соединенных Штатах Америки", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что европейские лидеры советуют украинскому руководству не извиняться за требования по военной помощи, ведь речь идет о жизненно необходимой работе по защите страны.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский провел разговор с переговорщиками из США перед встречей в Абу-Даби.
Президент переговорил со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, уделив основное внимание подготовке к предстоящим переговорам.
Зеленский рассчитывает на большую помощь США Украине после победы демократов на промежуточных выборах.
Глава государства выразил надежду на то, что это позволит Киеву получать больше финансовой поддержки и военных поставок от американских партнеров.