США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп

Соединенные Штаты помогут защитить Польшу в том случае, если Россия решится на усиление эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа для СМИ.

Также, комментируя недавний инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, Трамп в очередной раз заявил "Нам это не нравится".

Журналисты задали Трампу вопрос, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию), если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.

Российские провокации в Польше и Эстонии

Отметим, ночью с 9 на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Силы НАТО сбили четыре дрона, остальные упали самостоятельно.

А днем 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ влетели в воздушное пространство Эстонии и пробыли там не менее 12 минут. После этого Эстония заявила о целенаправленной провокации, а также обсуждает закрытие своего воздушного пространства.