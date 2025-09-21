США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, - Трамп

Сполучені Штати допоможуть захистити Польщу в тому випадку, якщо Росія наважиться на посилення ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа для ЗМІ.

Також, коментуючи нещодавній інцидент із порушенням російськими винищувачами повітряного простору Естонії, Трамп вкотре заявив "Нам це не подобається".

Журналісти задали Трампу питання, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії (Латвію, Литву та Естонію), якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить ескалацію.

Російські провокації у Польщі та Естонії

Зазначимо, вночі з 9 на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Сили НАТО збили чотири дрони, інші впали самостійно.

А вдень 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ влетіли у повітряний простір Естонії та пробули там щонайменше 12 хвилин. Після цього Естонія заявила про цілеспрямовану провокацію, а також обговорює закриття свого повітряного простору.