Отказ перебрасывать войска США в Польшу не был "внезапным", - Пентагон

Пентагон прокомментировал решение не перебрасывать бронетанковую бригаду в Польшу и заявил, что сокращение американских сил в Европе планировалось не один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF .

Исполняющий обязанности спикера Пентагона Джоэл Вальдес объяснил, что сокращение военного присутствия США в Европе стало результатом "комплексного и многоуровневого процесса", в котором учитывали позиции командования EUCOM и других военных структур.

Во время слушаний в Палате представителей генерал Кристофер ЛаНеве сообщил об отмене запланированной переброски бронетанковой бригады в Польшу. По его словам, решение было принято после получения инструкций по сокращению американских сил в Европе.

В Пентагоне подчеркнули, что представление этой ситуации как решения, принятого "в последний момент", не соответствует действительности.

После заявлений Вашингтона польские власти начали консультации с США. Вице-премьер-министр и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш планирует встречу с генералом Дэном Кейном для обсуждения дальнейшего военного сотрудничества.

В то же время государственный секретарь канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что президент Кароль Навроцкий несколько дней назад общался с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Пшидача, договоренности между сторонами "остаются в силе", а польские власти поддерживают прямой контакт с Белым домом и Советом национальной безопасности США.

"Если будет необходимость, конечно, мы не исключаем дальнейших контактов в соответствующее время. А также встреч на соответствующих уровнях. Я нахожусь в непосредственном контакте с Национальным советом безопасности и Белым домом. В том числе и в последние дни", - заявил он.