ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Отказ перебрасывать войска США в Польшу не был "внезапным", - Пентагон

21:15 18.05.2026 Пн
2 мин
Что заставило Пентагон пойти на этот шаг?
aimg Мария Науменко
Отказ перебрасывать войска США в Польшу не был "внезапным", - Пентагон Фото: польские и американские военные (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Пентагон прокомментировал решение не перебрасывать бронетанковую бригаду в Польшу и заявил, что сокращение американских сил в Европе планировалось не один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

Читайте также: Польша предложила США разместить дополнительные войска у границ РФ

Исполняющий обязанности спикера Пентагона Джоэл Вальдес объяснил, что сокращение военного присутствия США в Европе стало результатом "комплексного и многоуровневого процесса", в котором учитывали позиции командования EUCOM и других военных структур.

Во время слушаний в Палате представителей генерал Кристофер ЛаНеве сообщил об отмене запланированной переброски бронетанковой бригады в Польшу. По его словам, решение было принято после получения инструкций по сокращению американских сил в Европе.

В Пентагоне подчеркнули, что представление этой ситуации как решения, принятого "в последний момент", не соответствует действительности.

После заявлений Вашингтона польские власти начали консультации с США. Вице-премьер-министр и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш планирует встречу с генералом Дэном Кейном для обсуждения дальнейшего военного сотрудничества.

В то же время государственный секретарь канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что президент Кароль Навроцкий несколько дней назад общался с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Пшидача, договоренности между сторонами "остаются в силе", а польские власти поддерживают прямой контакт с Белым домом и Советом национальной безопасности США.

"Если будет необходимость, конечно, мы не исключаем дальнейших контактов в соответствующее время. А также встреч на соответствующих уровнях. Я нахожусь в непосредственном контакте с Национальным советом безопасности и Белым домом. В том числе и в последние дни", - заявил он.

Напомним, после анонса вывода войск США из Германии Польша заявила о готовности принять американские войска.

Однако США отменили планы по развертыванию в Польше более 4 тысяч военных 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии вместе с техникой.

Часть военных уже находится в стране, однако полное развертывание бригады решили не проводить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Пентагон Польша
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым