США добились "большого прогресса" с Украиной и Россией за последние дни, - Трамп

Давление на Украину

Напомним, США во вторник, 4 марта, перестали передавать Украине военную помощь, которую пообещала предоставить еще администрация Джо Байдена.

При этом уже в среду, 5 марта, стало известно, что американские власти приняли решение прекратить обмен разведывательными данными с Украиной.

Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркивал, что решение о военной помощи является только "паузой". Помощь возобновят, когда будет "настоящее обязательство двигаться по пути к миру".

При этом спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог отмечал, что США "активно" давят на Украину и Россию, чтобы усадить их за стол переговоров.

При этом Bloomberg писало, что власти США хотят, чтобы Украина согласилась на быстрое прекращение огня с Россией. Это - условие для подписание сделки с США о полезных ископаемых.

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