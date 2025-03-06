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Трамп добивается от Украины согласия на быстрое прекращение огня, - Bloomberg

Четверг 06 марта 2025 19:56
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Трамп добивается от Украины согласия на быстрое прекращение огня, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США поставили Украине условие для подписания сделки о полезных ископаемых. От Киева требуют согласия на быстрое прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, европейские чиновники получили информацию о том, что Трамп хочет "связать" подписание сделки о полезных ископаемых с требованиями к Украине согласиться на быстрое прекращение огня.

Как отмечают источники Bloomberg, США "дали понять", что они готовы завершить работу над соглашением с Украиной, если президент Владимир Зеленский согласится стать на путь к перемирию и переговорам с Москвой.

Собеседники издания отметил, что это - единственная причина, по которой соглашение между Украиной и США все еще не подписано, несмотря на заявления Трампа и Зеленского о готовности заключить сделку.

По словам некоторых источников Bloomberg, в ближайшие дни ситуация со сделкой может продвинуться. Но позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что меняет свое мнение.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина согласится на прекращение огня с Россией, только если ей предоставят гарантии безопасности и еще больше военной помощи.

Сделка о полезных ископаемых

Напомним, Украина и США должны были подписать сделку о полезных ископаемых на прошлой неделе. Но планы поменялись после того, как президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились.

Недавно американский лидер подчеркивал, что США "не считают мертвым" такое соглашение. Американские чиновники неоднократно заявляли о том, что так они смогут вернуть "деньги налогоплательщиков", которые США передали Украине в качестве военной и финансовой помощи.

Вчера, 5 марта, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отмечала, что переговоры по сделке между Украиной и США продолжаются.

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