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США добилися "великого прогресу" з Україною і Росією за останні дні, - Трамп

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США досягають прогресу в питанні завершення війни між Україною та Росією. Їй потрібно покласти край.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

"Ми добилися великого прогресу у відносинах з Україною і великого прогресу у відносинах з Росією за останні кілька днів. І було б чудово довести це до кінця", - заявив Трамп.

Тиск на Україну

Нагадаємо, США у вівторок, 4 березня, перестали передавати Україні військову допомогу, яку пообіцяла надати ще адміністрація Джо Байдена.

Водночас уже в середу, 5 березня, стало відомо, що американська влада ухвалила рішення припинити обмін розвідувальними даними з Україною.

Глава Пентагону Піт Хегсет наголошував, що рішення про військову допомогу є лише "паузою". Допомогу відновлять, коли буде "справжнє зобов'язання рухатися шляхом до миру".

При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зазначав, що США "активно" тиснуть на Україну і Росію, щоб посадити їх за стіл переговорів.

При цьому Bloomberg писало, що влада США хоче, щоб Україна погодилася на швидке припинення вогню з Росією. Це - умова для підписання угоди зі США про корисні копалини.

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