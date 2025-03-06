Глава Пентагона подчеркнул, что заморозка поставок оружия для Украины - это "пауза"

Заморозка поставок оружия от США в Украину - это "пауза". Ее инициатором выступил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министр обороны США Пит Гегсет выступил с заявлением после встречи со своим британским коллегой Джоном Гили.

Отвечая на вопрос журналиста о решении американского президента Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, Гегсет отметил, что это временная "пауза".

"Как отмечал президент, это пауза. Именно так он сказал с самого начала. Пауза - пока не будет настоящего обязательства двигаться по пути к миру", - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что Трамп "очень внимательно следит" за тем, что Киев "говорит и делает по этому мирному процессу".

"И мы очень поощрены теми сигналами, которые видим. В конце концов, он (Трамп, - ред.) примет окончательное решение" - подчеркнул Гегсет.