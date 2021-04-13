США має розмістити в Україні ЗРК Patriot, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На його думку, це потрібно не тільки для захисту України, а і всього Заходу.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time.

Зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу.<..> Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.

Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників.

Раніше РБК-Україна писало, що контактам Росії та США щодо Договору з відкритого неба може перешкодити ситуація навколо України. У Держдепі заявили, що рішення щодо повернення у ДВН ще не прийнято.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України вважають, що постачання зброї буде продовжуватися і при новій владі в Америці.