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США должны разместить в Украине ЗРК Patriot, - Ермак

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 06:18
США должны разместить в Украине ЗРК Patriot, - Ермак Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада.

Об этом Ермак сказал в интервью журналу Time.

Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Нопри этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Ранее РБК-Украина писало, что контактам России и США по Договору по открытому небу может помешать ситуация вокруг Украины. В Госдепе заявили, что решение о возвращении в ДВН еще не принято.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия будет продолжаться и при новой власти в Америке.

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