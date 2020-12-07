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США при Байдені будуть продовжувати постачання зброї Україні, - Кулеба

Вашингтон, Понеділок 07 грудня 2020 08:50
США при Байдені будуть продовжувати постачання зброї Україні, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

Україна вдячна США за постачання зброї. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що поставка зброї буде продовжуватися і при новій владі в Америці.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вдячний адміністрації Барака Обами за те, що вони багато зробили для України, але вважає помилкою ненадання Україні зброї.

"Зараз ці двері вже відкриті. Всупереч тодішнім залякуванням РФ і лояльних до неї спікерів, війна розгорілася з новою силою, а зброя, яку ми отримуємо з США, використовується для зміцнення нашої обороноздатності. І я не очікую, що ці двері можуть закритися при новій адміністрації", - зазначив він.

Нагадаємо, США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та обладнання до них. Ці катери призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Крім того, наприкінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Ракети передали в рамках контракту, підписаного в грудні 2019 року.

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