США депортируют несколько десятков россиян: первый рейс уже вылетел в Москву

Из США вылетел депортационный рейс с россиянами и другими беженцами. Это первая такая высылка в новом 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Радио Свобода".
"Сегодня утром из Мессы, штат Аризона, вылетел депортационный рейс, на котором находятся россияне, которым отказали в убежище в США", - сообщил изданию Дмитрий Валуев, глава организации Russian America for Democracy in Russia.
По данным СМИ, это уже пятый массовый рейс за последний год и первый в новом 2026 году. Ранее депортации россиян происходили в июне, августе и декабре.
Точное количество россиян на борту неизвестно, но по состоянию на субботу к высылке готовили около 20 человек. Кроме них, на этом рейсе депортируют также граждан Ирана и беженцев из арабских стран.
По словам Валуева, перед отправлением рейса часть людей, чьи заявки на статус беженца еще не рассмотрены, с него сняли. Некоторых россиян перед высылкой удерживали в переполненных камерах.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке новых миграционных ограничений и дал понять, что администрация расширит список государств, гражданам которых запретят въезд в США.
Также Трамп объявил о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией в 2026 году.
Агрессивная политика по контролю за иммиграцией началась после его возвращения в "Белый дом" на фоне высокого уровня нелегальной иммиграции во времена предыдущего президента.
Федеральные рейды уже вызвали протесты и судебные иски относительно насильственных методов и расового профилирования. Дополнительные меры могут значительно повлиять на экономику, рабочие места и политическую ситуацию накануне промежуточных выборов 2026 года.
В Шарлотте, Северная Каролина (США), федеральные иммиграционные агенты провели масштабную операцию, во время которой задержали по меньшей мере 81 человека за нарушение иммиграционного законодательства.