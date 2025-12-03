ua en ru
Трамп планирует запретить въезжать в США гражданам десятков стран: список расширят

США, Среда 03 декабря 2025 05:30
Трамп планирует запретить въезжать в США гражданам десятков стран: список расширят Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых миграционных ограничений и дал понять, что в ближайшее время администрация расширит список государств, гражданам которых запретят въезд в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Решение обсуждается на фоне усиления требований к безопасности и пересмотра визовых процедур после недавнего инцидента в Вашингтоне.

Трамп усиливает миграционный курс

По информации ведомств безопасности, обновленный перечень стран должен появиться в ближайшее время. Сейчас действует полная блокировка для граждан 12 государств и частичные ограничения для еще семи.

Параллельно Служба гражданства и иммиграции США объявила, что приостанавливает рассмотрение всех заявок от выходцев из 19 стран, уже подпавших под ограничения, включая заявления на грин-карты.

Пересмотр разрешений и причины ужесточения

В политическом меморандуме USCIS указано, что США проведут широкую проверку разрешений, выданных приезжим из этих государств в период после начала работы администрации Байдена.

Поводом для ускорения процесса стало нападение в Вашингтоне, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемым назвали 29-летнего Рахмануллу Лаканвала, прибывшего из Афганистана в 2021 году.

Политические заявления и планы администрации

Трамп и его сторонники возложили ответственность на предыдущую администрацию, заявляя о необходимости новых ограничений.

Президент подчеркнул, что рассматривает расширение запрета на въезд, лишение гражданства части натурализованных мигрантов и отмену федеральных льгот для неграждан.

Среди обсуждаемых шагов — расширение одной из самых спорных миграционных политик, действовавшей в его первый срок и подтвержденной Верховным судом.

Какие страны под запретом

Министр внутренней безопасности Кристи Ноем сообщила, что рекомендовала Трампу усилить меры и расширить список государств.

Она заявила: "Я только что встретилась с президентом. Я рекомендую полный запрет на поездки в каждую проклятую страну, которая заполонила нашу нацию убийцами, пиявками и наркоманами, стремящимися к собственным привилегиям".

Под полной блокировкой сейчас находятся Афганистан, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Мьянма, Сомали, Судан и Йемен, а под частичной — Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Напоминаем, что американская делегация вновь посетила Москву для обсуждения потенциальных путей завершения войны, однако встреча завершилась без ощутимых результатов, и, как подчеркивают в Кремле, разговор о возможных контактах Трампа и Путина на данном этапе не стоит, что указывает на отсутствие реального движения в переговорах.

Отметим, что президент США Дональд Трамп допустил применение жестких мер против государств, которые, по его словам, причастны к нелегальным поставкам наркотиков в страну.

