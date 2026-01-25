США депортують декілька десятків росіян: перший рейс вже вилетів до Москви

"Сьогодні зранку з Меси, штат Аризона, вилетів депортаційний рейс, на якому перебувають росіяни, яким відмовили у притулку в США", - повідомив виданню Дмитро Валуєв, глава організації Russian America for Democracy in Russia.

За даними ЗМІ, це вже п’ятий масовий рейс за останній рік та перший у новому 2026 році. Раніше депортації росіян відбувалися у червні, серпні та грудні.

Точна кількість росіян на борту невідома, але станом на суботу до висилки готували близько 20 осіб. Крім них, на цьому рейсі депортують також громадян Ірану та біженців із арабських країн.

За словами Валуєва, перед відправленням рейсу частину людей, чиї заявки на статус біженця ще не розглянуті, з нього зняли. Деяких росіян перед висилкою утримували у переповнених камерах.