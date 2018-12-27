США не виконуватимуть роль "світового жандарма", - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп вважає несправедливим те, що інші країни використовують США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка не може залишатися "світовим жандармом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Трамп наголосив, що несправедливо, коли США та їхні Збройні сили використовуються іншими країнами для власного захисту.

"Сполучені Штати більше не можуть виконувати роль світового жандарма", - сказав він під час неоголошеного візиту на одну з американських військових баз в Іраку.

Трамп зробив цю заяву, пояснюючи рішення про виведення американських сил із Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Іраку Аділь Абдул-Махді через міркування безпеки і коротке повідомлення про поїздку.

Так, Трамп здійснив візит до Іраку знеоголошеним візитом. Інформацію про візит Трампа підтвердили в Білому домі

Як писало РБК-Україна, Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".