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США не будут выполнять роль "мирового жандарма", - Трамп

Новости » Политика    27.12.2018 - 06:34
США не будут выполнять роль "мирового жандарма", - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп считает несправедливым то, что другие страны используют США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не может оставаться "мировым жандармом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Трамп подчеркнул, что несправедливо, когда США и их Вооруженные силы используются другими странами для собственной защиты.

"Соединенные Штаты больше не могут выполнять роль мирового жандарма", - сказал он во время необъявленного визита на одну из американских военных баз в Ираке.

Трамп сделал это заявление, объясняя решение о выводе американских сил из Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не смог встретиться с премьер-министром Ирака Адиль Абдул-Махди из-за соображения безопасности.

Так, Трамп совершил визит в Ирак. Информацию о визите Трампа подтвердили в Белом доме

Как писало РБК-Украина, Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

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