Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Зустріч не відбулася через міркування безпеки

Президент США Дональд Трамп не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Іраку Аділь Абдул-Махді через міркування безпеки і коротке повідомлення про поїздку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомила раніше в Twitter прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, Трамп і перша леді вирушили до Іраку пізно ввечері на різдвяну ніч, щоб побувати разом з військами і старшим військовим керівництвом.

Пізніше про це особисто заявив і сам глава Білого дому, спілкуючись з журналістами.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw — Sarah Sanders (@PressSec) December 26, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп здійснив візит до Іраку знеоголошеним візитом. Інформацію про візит Трампа підтвердили в Білому домі

Як писало РБК-Україна, Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".