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Трамп не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Іраку

Новини » Політика    27.12.2018 - 01:21
Трамп не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Іраку
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Зустріч не відбулася через міркування безпеки

Президент США Дональд Трамп не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Іраку Аділь Абдул-Махді через міркування безпеки і коротке повідомлення про поїздку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомила раніше в Twitter прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, Трамп і перша леді вирушили до Іраку пізно ввечері на різдвяну ніч, щоб побувати разом з військами і старшим військовим керівництвом.

Пізніше про це особисто заявив і сам глава Білого дому, спілкуючись з журналістами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп здійснив візит до Іраку знеоголошеним візитом. Інформацію про візит Трампа підтвердили в Білому домі

Як писало РБК-Україна, Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІраквизитДональд Трамп
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