Абе пообіцяв, що під час передання Курил Японії буде враховано думку росіян, що живуть там

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Японія не вимагає переселення жителів островів

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе в інтерв’ю розповів, що передання Курильських островів Японії не повинно викликати проблем у громадян РФ, що мешкають на цих територіях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asahi.

Абе підкреслив, що сторона Японії на переговорах з Росією не вимагає переселення жителів островів. Також прем’єр-міністр зазначив, що позиція мешканців має бути врахована під час переходу території під юрисдикцію Японії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Японії сказав, що пропозиція Путіна щодо мирного договору між країнами буде розглядатися після переговорів щодо спірних територій. Сіндзо Абе заявив, що "спочатку нам необхідно вирішити територіальну суперечку і тільки потім - проблему мирного договору".

Відмітимо, що після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення й домагається повернення островів до своєї території. Через суперечку за Курильські острови РФ та Японія досі не уклали мирного договору після закнчення Другої світової війни.