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Волкер очікує посилення санкцій проти РФ за агресію в Україні

Новини » Політика    18.03.2019 - 17:21
Волкер очікує посилення санкцій проти РФ за агресію в Україні
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна/Віталій Носач)

Волкер вважає, що РФ повинна демонструвати бажання піти з Донбасу для зняття санкцій

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер очікує, що санкції проти Росії за агресію проти України будуть періодично посилюватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він заявив, що очікує, що санкції щодо Росії періодично будуть посилюватися, якщо ситуація не змінюватиметься і буде залишатися такою, якою вона була в попередні кілька років.

"Ми не хочемо нікому вселяти думку про те, що ми задоволені або приймаємо статус-кво. Ми віримо, що зміни необхідні", - сказав Волкер.

Дипломат підкреслив, що для зняття або послаблення санкцій необхідно, щоб Росія демонструвала бажання піти з Донбасу і виконувала Мінські угоди.

За його словами, санкції, які були введені кілька днів тому за агресію Росії в Керченській протоці, мали на меті продемонструвати крайню заклопотаність тривалою окупацією територій України і фактом агресії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 березня, Сполучені Штати і Канада розширили антиросійські санкції.

Крім того, уряд Австралії 18 березня 2019 року ввів санкції проти громадян Росії, причетних до нападу і захоплення українських кораблів і моряків в Керченській протоці.

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