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Сенатори США запропонували нові санкції проти РФ

Новини » Політика    03.04.2019 - 18:47
Сенатори США запропонували нові санкції проти РФ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект включає в себе заборону для американських компаній на "нові інвестиції" в російський енергетичний сектор

Сенатори Кріс Ван Холлен і Марко Рубіо внесли в Конгрес оновлену версію законопроекту про санкції США проти РФ через втручання у вибори. Про це повідомляє Bloomberg.

Законопроект включає в себе заборону для американських громадян і компаній на "нові інвестиції" в російський енергетичний сектор або енергетичну компанію в Росії. Крім того, адміністрація США повинна буде заблокувати активи та операції в американській юрисдикції будь-якої іноземної фізичної або юридичної особи, яка здійснює нові інвестиції в енергетичний сектор Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що новий законопроект також передбачає санкції для банківській, енергетичній та оборонної галузей, а також санкції за покупку держборгу країни, яка допустила втручання у вибори США. У новій версії, як і в попередній, говориться, що усі ці санкції будуть внесені тільки в тому випадку, якщо директор Національної розвідки США визнає, що Росія втрутилася в якісь американські вибори. Для того, щоб прийняти рішення про те, чи мало місце втручання чи ні, встановлений строк у 30 днів після виборів.

Нагадаємо, сенатори допускають введення нових санкцій США проти РФ за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США.

 

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