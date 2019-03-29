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США підготували нові санкції проти Росії

Новини » Політика    29.03.2019 - 17:14
США підготували нові санкції проти Росії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Санкції хочуть ввести через отруєння Скрипалів

Мінфін і Держдеп завершили підготовку пакету санкцій США проти РФ у зв'язку з спробою отруєння у Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Для того, щоб нові санкції набули чинності, їх повинні схвалити в Білому домі. Точний обсяг санкцій поки невідомий. Один з джерел Bloomberg стверджує, що вони зачіпають банківський сектор РФ.

Нагадаємо, в грудні минулого року США вводили санкції проти РФ через отруєння в Солсбері. Тоді США ввели санкції проти 19 фізичних та чотирьох юридичних осіб. В списки також потрапили хакери з російської військової розвідки.

Як відомо, у Британії встановили особи двох чоловіків, які фігурують в отруєнні Скрипалів в англійському місті Солсбері. Їх звинуватили у змові з метою вбивства з використанням речовини "Новачок". Пізніше було встановлено, що співробітники ГРУ РФ, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів, з вересня 2016 року по березень 2018 майже 30 разів літали в Європу, найчастіше - в Женеву.

Також в Британії заявили, що підозрювані Олександр Петров і Руслан Боширов є офіцерами військової розвідки Росії.

Зазначимо,в розслідуванні Bellingcat була встановлена особистість "Руслана Боширова", одного з двох співробітників ГРУ, обвинувачених в отруєнні Скрипалів. Як відзначає видання, в пошуку допоміг сайт військового училища, який опублікував список своїх випускників, які стали "Героями Росії". Серед них був Анатолій Чепіга. Виписка з системи "Російський паспорт" 2014 року підтвердила цю гіпотезу.

 

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