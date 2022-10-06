Байден оценил возможность переговоров с Путиным по Украине на саммите G20

Президент США Джо Байден пока еще не знает, встретится ли он на саммите G20 с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов, которое привел корреспондент Bloomberg Джордан Фабиан в Twitter.