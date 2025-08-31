США пытаются заблокировать признание Палестины на сессии Генассамблеи ООН, - CNN

Соединенные Штаты отказывают в выдаче визы президенту Палестинской администрации Махмуду Аббасу для участия в следующей сессии Генассамблеи ООН. Решение принято из-за намерений нескольких стран признать Палестинское государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В пятницу, 29 августа, Госдепартамент объявил, что он "отказывает в выдаче и аннулирует визы" членам Палестинской администрации (ПА) и Организации освобождения Палестины (ООП).

По словам представителя ведомства, "Аббас попал под это действие вместе примерно с 80 другими чиновниками Палестинской администрации".

Согласно объявлению, миссия Палестинской администрации при ООН "получит исключения в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН".

Зато издание отметило, что отказ в выдаче визы Аббасу, вероятно, нарушает это соглашение, ведь ООН признает Палестину государством-наблюдателем, которое не является членом.

Госдепартамент в своем заявлении обвинил ПА и ООП в принятии мер, которые "существенно способствовали отказу ХАМАСа освободить заложников и срыву переговоров о прекращении огня в Газе".

"Прежде чем мы будем воспринимать их серьезно как партнеров в мире, ПА и ООП должны полностью отвергнуть терроризм и прекратить контрпродуктивное стремление к одностороннему признанию гипотетического государства", - написал в соцсети X заместитель спикера Госдепартамента Томми Пиготт.

В CNN отметили, что эта политика также существенно ограничит присутствие палестинских чиновников на 80-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН, тогда как война в Секторе Газа продолжается, а ряд ключевых союзников готовится признать Палестинское государство.

Несправедливое решение: реакция мира

В обнародованном в пятницу заявлении палестинского президентства было выражено "глубокое сожаление и удивление" таким решением Госдепартамента. В заявлении США призвали "пересмотреть и отменить это решение".

Осудили такое решение Вашингтона и ряд европейских стран.

Так, премьер-министр Испании Педро Санчес считает решение о визах "несправедливым".

"Палестина имеет право быть услышанной в Организации Объединенных Наций и на всех международных площадках", - написал он в соцсети X в субботу.

Франция, как одна из стран, готовящаяся признать Палестинское государство, выразила похожую позицию.

"Заседание Генеральной Ассамблеи ООН... не должно подлежать никаким ограничениям доступа", - заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро во время встречи в Дании.

Посол Палестины при ООН Рияд Мансур заявил о намерении отреагировать на такое решение США.

"Мы посмотрим, что именно это (решение Госдепа. - ред.) означает и как это будет применяться к кому-либо из нашей делегации, и отреагируем соответствующим образом", - сказал он.

Организация исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 57 государств, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет, Индонезия и Пакистан, раскритиковала решение США, назвав его "дискриминационным".

В заявлении, обнародованном в пятницу, организация призвала США "пересмотреть это дискриминационное решение, которое противоречит международному праву и Соглашению о штаб-квартире, которое они подписали, а также выполнить свои обязательства по этому соглашению и уважать роль Организации Объединенных Наций как объединяющего зонтика для всех государств и их официальных представителей".

Несколько экспертов заявили, что отказ в выдаче виз палестинским чиновникам для участия в ключевом собрании в Нью-Йорке не способствует продвижению дипломатии по прекращению огня в Секторе Газа.

В то же время, израильские чиновники, в частности министр иностранных дел Гидеон Саар и посол в ООН Дани Данон, одобрили этот шаг.

В CNN добавили, что в июле Госдепартамент объявил о санкциях, которые предусматривали отказ в выдаче американских виз неназванным чиновникам ПА и ООП.

Издание предположило, что этот шаг также, похоже, является еще одним этапом наказания причастных к расследованиям международных трибуналов относительно предполагаемых преступлений, совершенных Израилем.

"ПА также должна прекратить попытки обойти переговоры через международные кампании юридической войны, включая обращения в МУС (Международный уголовный суд. - ред.) и МС (Международный суд. - ред.) ООН, а также усилиями по обеспечению одностороннего признания мнимого палестинского государства", - говорится в заявлении Палестинской администрации.

Напомним, 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в сентябре 2025 года и продлится до сентября 2026 года. Ее возглавит бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.