Австралия планирует в сентябре признать Палестинское государство

Понедельник 11 августа 2025 08:00
Австралия планирует в сентябре признать Палестинское государство Фото: Энтони Альбанезе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в сентябре на саммите ООН его страна планирует официально признать Палестинское государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Решение о двух государствах - это лучшая надежда человечества разорвать цикл насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Секторе Газа", - сказав премьер журналистам после заседания Кабмина.

Bloomberg отмечает, что признание дает легитимность делу создания палестинского государства и позволит Австралии присоединиться к Франции, Великобритании и Канаде.

США в свою очередь до сих пор выступали против признания палестинского государства вне мирной сделки с Израилем.

До заявления Альбанезе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал планы Австралии по признаю позорными.

В то же время Альбанезе и его новозеландский коллега Кристофер Люксон предупредили, что Израиль рискует нарушить международное право. Они призвали Иерусалим пересмотреть военную кампанию против опорных пунктов ХАМАС в Секторе Газа.

"Наше правительство ясно дало понять, что террористы ХАМАС не могут играть никакой роли в будущем палестинском государстве. Это одно из обязательств, которые Австралия добивалась и получила от президента Аббаса и Палестинской администрации", - заявил премьер Австралии.

Наступление на Газу

Отметим, что в пятницу правительство Нетаньяху утвердило план наступления на город Газа после того, как в июле переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

До этого израильские войска обходили этот район, опасаясь, что заложники, которых предположительно там удерживают, могут быть ранены или потеряны в ходе боевых действий. Существует предположение, что еще около 20 заложников живи.

Макрон сорвал переговоры

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Он отметил, что переговоры с группировкой сорвались в тот день, когда Макрон анонсировал решение о признании Палестинского государства.

Кроме того, после этого подключились другие страны заявив, что "если до сентября" не будет прекращения огня, то "мы признаем Палестинское государство".

Австралия ХАМАС Палестина Израиль
