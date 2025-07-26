Стармер заявил о необходимости признать Палестинское государство

Великобритания работает над планом установления мира в Секторе Газа. Одним из его пунктов является признание независимости Палестинского государства.

Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства.

Он отметил, что вместе с ближайшими союзниками работает над планом установления мира в ближневосточном анклаве и сосредотачивается на практических решениях, которые "действительно изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".

По словам главы правительства, признание независимости Палестины должно быть одним из этих шагов.

"Я однозначно убежден в этом. Однако это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двугосударственному решению и длительному миру для палестинцев и израильтян", - заявил Стармер.