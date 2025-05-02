США больше не посредник? Украина получила четкое объяснение Госдепа

Украина срочно связалась со спикером Государственного департамента США Тэмми Брюс относительно ее заявления об изменении подхода к переговорам с Россией и Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Накануне спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с Россией и Украиной .
По ее словам, обе стороны должны договориться сами.
"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она.
По словам Тихого, он срочно связался с пресс-секретарем Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Во время разговора было подтверждено, что ее комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника".
"Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США", - заявил Тихий.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появятся перспективы для быстрого соглашения между Украиной и Россией.
Президент США Дональд Трамп также подтвердил эту возможность, отметив, что США могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет ставить преграды для достижения мира.
Кроме того, он подчеркнул, что следующие несколько дней будут критически важными для переговоров о разрешении конфликта в Украине, отметив, что США оказывают "значительное давление на Россию" для достижения мирного соглашения.
Между тем в Европе, по информации Financial Times, все больше опасаются, что Трамп скоро откажется от участия в мирных переговорах между Киевом и Москвой, использовав минимальный прогресс в качестве оправдания.
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