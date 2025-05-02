США больше не посредник? Украина получила четкое объяснение Госдепа

Что предшествовало

Накануне спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с Россией и Украиной .

По ее словам, обе стороны должны договориться сами.

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она.

Реакция МИДа

По словам Тихого, он срочно связался с пресс-секретарем Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Во время разговора было подтверждено, что ее комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника".

"Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США", - заявил Тихий.