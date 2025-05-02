США більше не посередник? Україна отримала чітке пояснення Держдепа

Що передувало

Напередодні спікер Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною.

За її словами, обидві сторони мають домовитися самі.

"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати по світу, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", - сказала вона.

Реакція МЗС

За словами Тихого, він терміново зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс.

Під час розмови було підтверджено, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника".

"Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США", - заявив Тихий.