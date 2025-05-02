США більше не посередник? Україна отримала чітке пояснення Держдепа

Україна терміново зв'язалась зі спікером Державного департаменту США Теммі Брюс щодо її заяви про зміну підходу до переговорів із Росією та Україною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.
Напередодні спікер Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною.
За її словами, обидві сторони мають домовитися самі.
"Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом, літати по світу, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту", - сказала вона.
За словами Тихого, він терміново зв'язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс.
Під час розмови було підтверджено, що її коментар щодо ролі США як посередника пролунав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня: "Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника".
"Це не була нова позиція, а лише повторення того, що раніше вже озвучував державний секретар США", - заявив Тихий.
Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо висловив думку, що Сполучені Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’являться перспективи для швидкої угоди між Україною та Росією.
Президент США Дональд Трамп також підтвердив цю можливість, зазначивши, що США можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін буде ставити перепони для досягнення миру.
Крім того, він підкреслив, що наступні кілька днів будуть критично важливими для переговорів про вирішення конфлікту в Україні, зазначивши, що США чинять "значний тиск на Росію" для досягнення мирної угоди.
Тим часом у Європі, за інформацією Financial Times, все більше побоюються, що Трамп скоро відмовиться від участі в мирних переговорах між Києвом і Москвою, використавши мінімальний прогрес як виправдання.
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