Госдеп США объявил об изменении подхода к переговорам с Россией и Украиной

Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с Россией и Украиной. Обе стороны должны договориться сами.

Об этом сказала спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на брифинге .

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она.

По ее словам, что в мире есть и другие регионы, требующие внимания. "Госсекретарь (Марко Рубио, - ред.) также ясно дал понять: хотя наш стиль будет иным, изменится и метод того, как мы будем участвовать в этом процессе. Мы больше не будем выполнять роль посредника", - добавила она.

Санкции против Путина

Отвечая на вопрос, готовы ли США ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, аналогичные мерам против Ирана, спикер Госдепа сказала, что президент США Дональд Трамп "вновь выразил готовность действовать в этом направлении".

"Очевидно, что мы не собираемся снимать какие-либо действующие санкции. Президент хочет, чтобы каждое наше действие как нации происходило дипломатическим путем - и это отражает его приверженность такому подходу", - заявила она.

Политика США

Брюс заявила, что идея и предыдущей администрации США состояла в том, что с Россией не разговаривали по крайней мере три года.

Подход Трампа и Рубио состоит в тому, что "с людьми нужно разговаривать - лицом к лицу, один на один".

"Я не буду гадать о сути того, что могут обсудить президент Трамп и Путин. Я знаю, что президент Трамп делает это по определенной причине, и это - чтобы положить конец кровопролитию и резне", - добавила она.

Напомним, украинцы утратили надежду на то, что президент США Дональд Трамп хочет справедливого мира для Украины уже в марте. В апреле рейтинг доверия к Трампу среди украинцев упал до 7%.

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