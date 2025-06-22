США атаковали ядерные объекты Ирана и ждут ответного удара: что известно

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Какие иранские ядерные объекты атаковали США?

Чем именно ударили и какого достигли результата?

Действительно ли уничтожена иранская ядерная программа?

Когда ждут ответ Тегерана?

Могут ли США повторить атаку на Иран?

Что об атаке говорят в США

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о поражении иранских ядерных объектов.

"Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана", - сообщил он в ночь на 22 июня.

Американские медиа пишут, что США сбросили шесть 15-тонных противобункерных бомб для уничтожения ядерного объекта в Фордо. Кроме того, по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане было выпущено 30 крылатых ракет "Томагавк".

Позже в обращении к нации Трамп заявил, что "ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены".

Американская атака на Иран стала неожиданностью, ведь на днях президент США публично говорил о дедлайне в "две недели", в течение которых должен был принять решение о своих дальнейших действиях.

Как на это реагирует Иран

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) подтвердила, что ядерные комплексы подверглись атакам, но, по словам советника парламента Мехди Мохаммади, "не получили непоправимого ущерба". Государственное телевидение Ирана (IRINN) сообщило, что ключевые элементы программы были перемещены в безопасные места до ударов, что позволило избежать значительных потерь.

С заявлением уже вышла МАГАТЭ. Организация сообщила, что в Иране после этих ударов не фиксируется повышение уровня радиации. Ситуацию продолжат мониторить. МАГАТЭ отмечает, что предоставит дальнейшие оценки ситуации в Иране, когда появится больше информации, и анонсировала на завтра экстренное заседание.

Как отмечает Reuters, Иран мог вывезти большую часть обогащенного урана из Фордо еще до американской атаки.

Какие могут быть последствия вовлечения США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что "атаки будут иметь долговременные последствия", а Иран в рамках самообороны "оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета".

Администрация Дональда Трампа ожидает, что Иран может отомстить за удары по ядерным объектам. Ответ ожидают в течение ближайших 48 часов, сообщает NBC News. Источники отмечают, что остается непонятным, будут ли какие-либо ответные меры направлены на зарубежные или внутренние объекты. Или сразу на те и на те.

Дальнейшие военные действия Израиля в Иране будут зависеть от реакции Тегерана на удары США по иранским ядерным объектам, сообщил информированный источник CNN.

Израильские чиновники неоднократно заявляли, что главная цель их авиаударов по Ирану - уничтожение ядерной программы этой страны. Но в последнее время все чаще звучат высказывания о намерении свергнуть иранский режим, указывает CNN. Это указывает на то, что, кроме прекращения ядерной программы, Израиль может преследовать и политическую цель - смену власти в Тегеране, которую считают угрозой для стабильности и безопасности в регионе.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа заверила власти Ирана, что удары по ядерным объектам были разовой операцией и не направлены на смену режима в Тегеране.

Как и кому уже ответил Тегеран

На фоне американских ударов свое воздушное пространство экстренно закрыл Израиль. Через несколько минут Иран нанес очередной удар баллистическими ракетами, и падение обломков было зафиксировано в более чем 10 локациях. Впоследствии прошла еще одна волна ракетных ударов.

Израильские СМИ сообщают о не менее 86 пострадавших в результате последних обстрелов. А также публикуют фото и видео разрушительных последствий, в частности в Тель-Авиве.

При подготовке использовались заявления президента США Дональда Трампа, иранских официальных лиц и публикации американских медиа.