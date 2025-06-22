У Трампа готовятся к возможной мести Ирана в течение 48 часов, - NBC
Администрация Дональда Трампа ожидает, что Иран может отомстить за удары по его ядерным объектам. Ответа ожидают в течение ближайших 48 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам двух чиновников оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, у Трампа готовятся к потенциальному ответу со стороны Ирана, это вызывает особое беспокойство.
Источники издания отмечают, что остается непонятно, будут ли какие-либо ответные меры направлены на зарубежные или внутренние объекты, или и те, и те.
Двое информированных чиновников заявили ранее на этой неделе, что Иран уже имеет планы по атакам на американские базы и объекты на Ближнем Востоке, если возникнет такая необходимость.
Отмечается, что американские базы и объекты находятся в самом высоком состоянии боевой готовности в течение нескольких месяцев. Но после того, как Израиль ударил по Ирану 13 июня, беспокойство о потенциальных атаках на американские объекты со стороны Ирана или его посредников в регионе еще больше возросло.
Удары США по Ирану
В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане
Американский президент Дональд Трамп заявил, что эти объекты были "полностью уничтожены". Он также пригрозил Ирану новыми атаками.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что США "сделали то, чего не смогла ни одна другая страна", и поблагодарил Трампа за решительность и солидарность.
В ответ Иран ударил по Израилю ракетами утром 22 июня. Были попадания в нескольких городах.
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