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Гросси созывает экстренное заседание МАГАТЭ после американских ударов по Ирану

Вена, Воскресенье 22 июня 2025 11:14
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Гросси созывает экстренное заседание МАГАТЭ после американских ударов по Ирану Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ проведет срочное заседание в понедельник, 23 июня. Причина этого - удары США по иранским ядерным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в X (Twitter).

"Учитывая неотложную ситуацию в Иране, я созываю экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на завтра (23 июня, - ред.)", - сообщил Гросси.

Стоит отметить, что в МАГАТЭ не зафиксировали повышения уровня радиации в Иране после ударов США по ядерным объектам.

Атака США на Иран

Напомним, в ночь на 22 июня президент Дональд Трамп неожиданно объявил, что США присоединятся к войне против Ирана. Американские силы атаковали три ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По этим же иранским ядерным объектам Израиль наносил удары с 13 июня.

При этом Трамп также пригрозил Тегерану новыми ударами и призвал воздержаться от ответных мер.

Иран уже утром выпустил ракеты по Израилю, попадания зафиксированы в нескольких городах.

При этом, по данным NBC News, у Трампа готовятся, что Иран может отомстить и нанести удары по американским объектам в течение 48 часов.

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