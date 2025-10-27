ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США арестовали известного британского журналиста Сами Хамди: причина шокирует

США, Понедельник 27 октября 2025 06:10
UA EN RU
В США арестовали известного британского журналиста Сами Хамди: причина шокирует Иллюстративное фото: полиция США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Американские спецслужбы задержали британского журналиста Сами Хамди после его выступления в Калифорнии - по данным СМИ, это произошло из-за его публичной критики Израиля.

Об этом сообщила представительница Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.

Так, иммиграционная служба задержала в США известного британского политического комментатора Сами Хамди, аннулировала его визу и объявила о намерении депортировать его из страны. Инцидент произошел после выступления журналиста на мероприятии Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) в Калифорнии.

Как сообщила представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин, решение было принято "по соображениям национальной безопасности". В своей заметке в соцсети X она заявила, что "тем, кто поддерживает терроризм и подрывает безопасность США, не будет разрешено работать или посещать эту страну".

В США арестовали известного британского журналиста Сами Хамди: причина шокирует

Отметим, что данный инцидент стал частью более широкой кампании администрации Трампа, направленной на ужесточение иммиграционного контроля. Так, с начала 2025 года миграционная служба США активно проверяет активность иностранцев в соцсетях, аннулирует визы людям, которые публично поддерживали палестинцев или критиковали Израиль, и депортирует некоторых студентов и журналистов.

Реакция общества на арест Хамди

По данным CAIR, Хамди был задержан в международном аэропорту Сан-Франциско, когда направлялся во Флориду для участия в следующем выступлении. В своем заявлении организация резко раскритиковала действия американских властей, обвинив администрацию Дональда Трампа в "политическом преследовании" журналиста из-за его критики Израиля.

"Похищение известного британского мусульманского комментатора только за то, что он осмелился осудить действия Израиля, - это грубое нарушение свободы слова", - отметили в CAIR.

CAIR призвала международное сообщество и британское правительство вмешаться в ситуацию и добиться освобождения Сами Хамди, который, по словам коллег, никогда не выражал поддержки радикальным группировкам и лишь критиковал насилие в Газе.

При этом консервативные активисты в США, в частности Лора Лумер, открыто поддержали арест, заявив, что Хамди якобы "распространяет антиизраильскую пропаганду".

Данный инцидент уже вызвал большой резонанс в США, ведь этот арест поставил под сомнение соблюдение свободы слова в контексте усиления политического контроля над мигрантами и журналистами.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал визит в Газу и назвал "красную линию" для Израиля.

А несколько дней назад Дональд Трамп заявлял, что союзники США на Ближнем Востоке выразили готовность ввести свои войска в Сектор Газа на фоне возможного нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

По словам Трампа, если боевики продолжат нарушать перемирие, их "ждет скорый конец".

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль ГМС Дональд Трамп
Новости
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию