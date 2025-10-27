У США арештували відомого британського журналіста Самі Хамді: причина шокує

Так, імміграційна служба затримала у США відомого британського політичного коментатора Самі Хамді, анулювала його візу та оголосила про намір депортувати його з країни. Інцидент стався після виступу журналіста на заході Ради з американсько-ісламських відносин (CAIR) у Каліфорнії.

Як повідомила представниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін, рішення ухвалили "з міркувань національної безпеки". У своєму дописі в соцмережі X вона заявила, що "тим, хто підтримує тероризм і підриває безпеку США, не буде дозволено працювати або відвідувати цю країну".

Зазначимо, що даний інцидент став частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа, спрямованої на посилення імміграційного контролю. Так, від початку 2025 року міграційна служба США активно перевіряє активність іноземців у соцмережах, анулює візи людям, які публічно підтримували палестинців або критикували Ізраїль, та депортує деяких студентів і журналістів.

Реакція суспільства на арешт Хамді

За даними CAIR, Хамді був затриманий у міжнародному аеропорту Сан-Франциско, коли прямував до Флориди для участі в наступному виступі. У своїй заяві організація різко розкритикувала дії американської влади, звинувативши адміністрацію Дональда Трампа у "політичному переслідуванні" журналіста через його критику Ізраїлю.

"Викрадення відомого британського мусульманського коментатора лише за те, що він наважився засудити дії Ізраїлю, - це грубе порушення свободи слова", - наголосили в CAIR.

CAIR закликала міжнародну спільноту та британський уряд втрутитися в ситуацію й домогтися звільнення Самі Хамді, який, за словами колег, ніколи не висловлював підтримки радикальним угрупованням і лише критикував насильство в Газі.

При цьому консервативні активісти у США, зокрема Лора Лумер, відкрито підтримали арешт, заявивши, що Хамді нібито "поширює антиізраїльську пропаганду".

Даний інцидент вже викликав великий резонанс у США, адже цей арешт поставив під сумнів дотримання свободи слова в контексті посилення політичного контролю над мігрантами та журналістами.