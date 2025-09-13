ua en ru
США анонсували санкції проти компаній з 10 країн за поставки товарів в РФ

Субота 13 вересня 2025 09:22
США анонсували санкції проти компаній з 10 країн за поставки товарів в РФ Фото: США анонсували санкції проти компаній з 10 країн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній з Росії, Китаю, Індії, Туреччини та інших країн, щодо яких буде запроваджено експортні обмеження. Вони набудуть чинності 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства торгівлі США.

Проект документу опубліковано у Федеральному реєстрі США. У ньому зазначається, що під обмеження потраплять 23 китайські компанії, три турецькі, дві – з ОАЕ, по одній – з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню.

У Міністерстві торгівлі США вважають, що дії всіх структур, щодо яких запроваджуються обмеження, суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США.

Як пояснює відомство, компанії здійснювали поставки для потреба військово-промислового комплексу Росії, а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.

США готують нові санкції проти РФ

Нагадаємо, 12 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо Росії закінчується дуже швидко. За словами американського лідера, щоб дотиснути Росію, можна запровадити санкції проти російських банків і нафтового сектора.

Також стало відомо, що США запропонують членам "Великої сімки" посилити санкційний і тарифний тиск на Росію. Зокрема, планується розробити механізм для конфіскації активів РФ.

У пропозиції США вказується необхідність запровадити вторинні тарифи від 50% до 100% на Китай та Індію та обмежувальні заходи на імпорт і експорт, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення в Росію.

Сполучені Штати Америки Російська Федерація
