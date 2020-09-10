Зрив інспектування біля Шумів не є зривом мінських угод, - Кравчук

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не вважає перенесення інспектування українських позицій біля Шумів зривом мінських домовленостей. Також він пояснив причини зриву спільної інспекції на Донбасі.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кравчук розповів, що українська сторона попросила ОБСЄ найближчим часом провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції. Відповідний лист Кравчук надіслав координаторці ОБСЄ Хайді Грау.

За його словами, інспектування позицій біля Шумів було перенесене через поведінку проросійських бойовиків. Бойовики сьогодні почали вимагати проведення інспекцій біля інших населених пунктів, а також хотіли здійснювати відеофіксацію.

Нагадаємо, вчора на засіданні ТКГ було домовлено про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів. Це була пропозиція української сторони через звинувачення з боку бойовиків "ДНР" у порушенні умов перемир'я.

Сьогодні стало відомо, що інспекція українських позицій біля Шумів не відбудеться, її перенесли на невизначений термін.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання ТКГ.

Крім того, сьогодні вдень бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів.