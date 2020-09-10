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Інспекція позицій під Шумами сьогодні не відбудеться

Шуми, Четвер 10 вересня 2020 13:07
Інспекція позицій під Шумами сьогодні не відбудеться
Фото: інспекцію в Шумах повинно було провести ОБСЄ у супроводі представників сторін (twitter.com/osce_smm)
Автор: Мілан Лєліч

Інспекція українських позицій біля селища Шуми сьогодні не відбудеться. Вона була запланована на 14:00.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Справа не в датах, а в тому, що це спекулятивна тема для "ДНР/ЛНР", які постійно брешуть, що ми порушуємо. ОБСЄ говорить, що це не так", - уточнив співрозмовник.

За його словами, є дані про того, що супротивник сам порушує умови перемир'я і облаштовує нові укріплення.

Тому з'явилася пропозиція для початку перевірити позиції бойовиків разом з ОБСЄ. Однак окупанти відмовилися від такої ідеї.

Нагадаємо, вчора на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи учасники домовилися провести спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми.

Інспекції повинні були провести через загострення ситуації на Донбасі. 6 вересня в результаті обстрілу бойовиків загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

У результаті через загострення ситуації на Донбасі МЗС України ініціював переговори з російською стороною.

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