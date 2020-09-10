Україна ініціювала термінову зустріч ТКГ після скасування інспекції в Шумах

Після скасування інспекції в Шумах (Донецька область) українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала термінове засідання підгрупи з питань безпеки. Запланована на сьогодні перевірка не відбулася через додаткові вимоги російської сторони.
Відповідний лист представникам ОБСЄ направив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, копія є в розпорядженні РБК-Україна.
У листі Кравчук пояснив, що спільна поїздка до Шумів скасована після того, як російська сторона висунула вимоги:
"Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги грубо порушують досягнуті вчора домовленості", - зазначив Кравчук.
Він також додав, що з урахуванням нових вимог Росії українська сторона запропонувала перенести інспекцію до обговорення цієї надзвичайної ситуації в рамках позачергового засідання робочої підгрупи з питань безпеки. Її пропонується скликати в найкоротші терміни.
Нагадаємо, сьогодні джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили про скасування запланованої на 14:00 10 вересня перевірки українських позицій. Пізніше інформація була підтверджена Міноборони і самим Офісом.
Вчора Тристороння контактна група домовилася провести спільну інспекцію після погроз бойовиків так званої "ДНР" атакувати позиції в районі Шумов.