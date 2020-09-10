У Зеленського пояснили причини зриву інспектування позицій під Шумами

Фото: місія ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Зрив інспектування позицій поблизу населеного пункту Шуми пов'язаний з постійною зміною запитів російської сторони і не виконанням умов перемир'я бойовиками. Поки інспекцію проводити не будуть.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Вранці 10 вересня напередодні проведення інспекції бойовики висунули ряд вимог, які суперечать один одному і спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню.

"Саме тому погодженого в рамках безпеки підгрупи ТКГ виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони", - повідомили в Офісі президента.

В ОП додали, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала виконання умов перемир'я українською стороною.

"За шість тижнів від 27 липня Україна сумлінно дотримувалася всіх умов. Можемо і хочемо робити це і далі, щоб перейти від "тиші" на Донбасі до сталого світу. Констатуємо, що представники незаконних збройних формувань демонструють наявність у них зовсім іншої мети, а саме - піару замість миру", - йдеться в заяві.

Українська сторона погодилася, щоб ОБСЄ в присутності представників сторін зафіксувала факт відсутності порушень на підконтрольній території. При цьому бойовики відмовилися провести дзеркальну процедуру.

"Враховуючи все це - фактична відмова Росії і представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основні здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії розмежування - констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області поки не може бути проведена", - заявили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні о 14:00 повинна була відбутися інспекція позицій поблизу Шум через загострення ситуації на Донбасі. Процедура інспектування була зірвана бойовиками.

Також РБК-Україна писало, що Місія ОБСЄ виявила нові позиції бойовиків на Донбасі.