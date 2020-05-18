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Стало відомо, хто стане першим заступником голови МЗС України

Новини » Політика     18.05.2020 - 16:37
Стало відомо, хто стане першим заступником голови МЗС України
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Президент погодив кандидатуру Еміне Джапарової

Першим заступником міністра закордонних справ України стане Еміне Джапарова. Відповідне призначення вже погодив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що сьогодні на зустрічі з представниками кримськотатарського народу Зеленський, що вони мають бути представлені на найвищому дипломатичному рівні.

"Тому голова держави погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до вересня 2019 року Джапарова займала посаду першого заступника міністра інформаційної політики України. Входила до першої десятки партійного списку "Української стратегії" колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на дострокових виборах до Верховної ради.

З 2011 року займалася журналістикою, працювала ведучою, автором програм на кримськотатарському телеканалі АТР. До цього 2002-2003 працювала на громадських засадах помічницею з питань національних меншин в службі першого віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань. У 2008-2010 працювала в Департаменті культурної та гуманітарної співпраці МЗС України.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийМЗСЕміне Джапарова
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