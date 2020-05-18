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У Зеленського створюють робочу групу для кримських татар і обіцяють нову мечеть у Києві

Новини » Політика     18.05.2020 - 17:35
У Зеленського створюють робочу групу для кримських татар і обіцяють нову мечеть у Києві
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Робоча група щодо кримських татар буде працювати при Офісі президента

Офіс президента створить робочу групу з проблем кримських татар. Крім того, у Києві планується будівництво нової мечеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на сьогоднішній зустрічі з представниками кримськотатарського народу президент України Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи у своєму Офісі.

"Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями і дуже швидко рухалися", - зазначив він.

За його словами, робоча група повинна розглядати не тільки правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

"Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент підкреслив, що він чекає від кримських татар проект цієї мечеті і готовий підтримати його... Також на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим буде побудовано великий хаб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський зробить два найбільших ісламських свята державними. Зокрема, найближчим часом такий статус отримають свята Курбан-Байрам і Ураза-Байрам.

Крім того, він заявив, що кримські татари повинні бути представлені на найвищому дипломатичному рівні і погодив призначення Еміне Джапарової першим заступником міністра закордонних справ України.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКриммечеть
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