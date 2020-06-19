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Кошти через скасування пробного ЗНО повернуть: комітет Ради погодив рішення

Новини » Політика     19.06.2020 - 11:35
Кошти через скасування пробного ЗНО повернуть: комітет Ради погодив рішення
Фото: екзамен (freepik)

Загальна сума, яку планують повернути, становить 52,5 млн гривень

Бюджетний комітет Верховної ради погодив рішення про повернення коштів через скасування пробного ЗНО (Зовнішнього незалежного оцінювання, - ред.). Загальна сума становить 52,5 млн гривень.

Про це заявила т.в.о міністра освіти Любомира Мандзій з трибуни ВР.

Вона повідомила, що 17 червня уряд затвердив порядок використання коштів: загальна сума повернення 52 млн 450 тис. гривень. За її словами, повернення коштів буде відбуватись через відділення Приватбанку.

"Всі учасники пробного ЗНО, які мають картку Приватбанку отримають смс на номер телефону з інформацією про зарахування коштів", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що за участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.

Нагадаємо, все готово для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня.

Відзначимо, Верховна рада скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

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Автор: Анастасия Светлевская

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