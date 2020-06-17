Повернення коштів за скасування пробного ЗНО: Кабмін ухвалив порядок

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль підкреслив, що жодних підстав для скасування основної сесії ЗНО немає

Кабінет міністрів схвалив порядок нарахування коштів за скасування пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Повертати кошти будуть через відділення "ПриватБанку" найближчим часом.

Про це у ході засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів, якщо вони мають банківську картку, або про те, що картка з коштами чекає на них у найближчому відділенні "ПриватБанку".

"Наразі немає жодних підстав для скасування основної сесії ЗНО. Воно відбудеться за визначеним планом. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть", - підкреслив глава уряду.

Так, за участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив у середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Виплати почнуть повертати з 1 липня.

Нагадаємо, Мінфін розробив механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося у пунктах тестування у зв'язку з карантином.

Як писало РБК-Україна, через погіршення епідситуації в Україні пробне ЗНО скасували в школах, тестування можна буде пройти, не виходячи з дому.

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Автор: Юлия Струк