Фото: атестація (pixabay.com)

Відповідний закон не скасовує проведення ЗНО

В Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році. Верховна рада схвалила законопроект президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 356 нардепів.

Закон передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавірус.

"Одержувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - зазначено в тексті закону.

Згідно з документом, на час карантину дату початку і/або закінчення відповідного навчального року (років) може визначати Кабмін.

Даний проект Зеленський вніс у Раду в середу, 17 червня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що поки немає підстав для скасування або перенесення ЗНО.

Як писало РБК-Україна, також повідомлялося, що сесію ЗНО можуть перенести на серпень, або ж вона відбудеться у режимі онлайн.

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Автор: Юлия Струк