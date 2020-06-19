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Проведення ЗНО з 25 червня: у МОН розповіли про готовність

Новини » Політика     19.06.2020 - 11:24
Проведення ЗНО з 25 червня: у МОН розповіли про готовність
Фото: ЗНО (УНІАН)

На ЗНО зареєструвалися понад 379 тисяч учасників

Все готове для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня. ЗНО буде відбуватись у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного державного санлікаря.

Про це заявила т.в.о міністра освіти Любомира Мандзій з трибуни Верховної ради, передає РБК-Україна.

"Зараз у нас все готово для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня. У 2020 році на основну сесію зареєструвалось 379 тисяч 493 учасники, які обрали мільйон 227 тисяч 154 тестування", - заявила Мандзій

Вона наголосила, що український центр якості освіти підготував для учасників 82 тисячі 890 аудиторій у понад 5 тисячах пунктів тестування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сім пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я, а ще 95 пунктам дозволили проводити ЗНО.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України МіносвітиВНО
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