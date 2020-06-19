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Средства за отмену пробного ВНО вернут: комитет Рады согласовал решение

Новости » Политика     19.06.2020 - 11:35
Средства за отмену пробного ВНО вернут: комитет Рады согласовал решение
Фото: экзамен (freepik)

Общая сумма, которую планируют вернуть, составляет 52,5 млн гривен

Бюджетный комитет Верховной рады согласовал решение о возврате средств из-за отмены пробного ВНО (Внешнего независимого оценивания, - ред.). Общая сумма составляет 52,5 млн гривен.

Об этом заявила в.и о министра образования Любомира Мандзий с трибуны ВР.

Она сообщила, что 17 июня правительство утвердило порядок использования средств: общая сумма возврата 52 млн 450 тыс. гривен. По ее словам, возврат средств будет осуществляться через отделения Приватбанка.

"Все участники пробного ВНО, у которых есть карточка Приватбанка получат СМС на номер телефона с информацией о зачислении средств", - добавила она.

Ранее сообщалось, что за участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет.

Напомним, все готово для проведения внешнего независимого оценивания с 25 июня.

Отметим, Верховная рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

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Автор: Анастасия Светлевская

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