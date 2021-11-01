WhatsApp перестав працювати на деяких пристроях

З понеділка, 1 листопада, месенджер WhatsApp перестав працювати на застарілих моделях смартфонів. Зокрема, для смартфонів, які працюють на базі Android 4.0.4 і старше, а також iOS 9 і старше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підтримки Програми.

"Ми підтримуємо пристрої Android за умови, що вони відповідають наступним вимогам: на вашому телефоні встановлена операційна система 4.1 або новіше; ваш Android може приймати SMS або дзвінки під час процесу підтвердження номера", - йдеться в повідомленні.

Власники iPhone зможуть користуватися WhatsApp тільки на моделях, що працюють під управлінням iOS 10 і новіше.