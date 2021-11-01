ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

WhatsApp перестав працювати на деяких пристроях

Новость на русском →
Понеділок 01 листопада 2021 15:55
WhatsApp перестав працювати на деяких пристроях Фото: WhatsApp перестав працювати на деяких пристроях (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 1 листопада, месенджер WhatsApp перестав працювати на застарілих моделях смартфонів. Зокрема, для смартфонів, які працюють на базі Android 4.0.4 і старше, а також iOS 9 і старше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підтримки Програми.

"Ми підтримуємо пристрої Android за умови, що вони відповідають наступним вимогам: на вашому телефоні встановлена операційна система 4.1 або новіше; ваш Android може приймати SMS або дзвінки під час процесу підтвердження номера", - йдеться в повідомленні.

Власники iPhone зможуть користуватися WhatsApp тільки на моделях, що працюють під управлінням iOS 10 і новіше.

Читайте РБК-Україна в Google News
WhatsApp
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі